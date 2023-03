SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), juristas, advogados e autoridades de Brasília prestigiaram o lançamento do livro "Direito, Mídia e Liberdade de Expressão: Custos da Democracia" (Quartier Latin), coordenado pelo ministro da corte superior Ricardo Lewandowski e pelos advogados Pierpaolo Bottini e Heleno Torres.

O evento ocorreu na quarta-feira (15), na sede do Conselho Federal da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), na capital federal. Além de Lewandowski, os ministros do STF Dias Toffoli e Alexandre de Moraes estiveram presentes.

A obra faz uma análise de assuntos como os contornos da liberdade de expressão no ordenamento jurídico brasileiro, as garantias constitucionais contra a censura e o surgimento das fake news nos tempos atuais.

O presidente da OAB, Beto Simonetti, e o presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), Bruno Dantas, também compareceram ao lançamento.