BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Um carro caiu no espelho d'água do Palácio do Planalto na noite desta terça-feira (21).

Segundo relatos de quem presenciou a cena, o motorista de uma Mitsubishi Pajero preta tentava dar ré quando caiu no lago do prédio onde trabalha o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O motorista, que estava sozinho no veículo, não sofreu ferimentos graves.

O acidente ocorreu por volta das 18h40, e bombeiros chegaram menos de 20 minutos depois ao local, que foi isolado por seguranças do Planalto.