SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB) diz ter recebido positivamente as falas do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) sobre Ricardo Salles (PL-SP) e a eleição municipal de 2024.

"A questão do PL lançar candidato ou apoiar é uma decisão interna deles, e a fala do presidente Bolsonaro me parece ir nessa linha", diz Nunes ao Painel.

Perguntado nesta quinta-feira (30) se preferia Salles ou Eduardo Bolsonaro (PL-SP) na disputa, Bolsonaro disse acreditar que o ex-ministro é mais experiente e conhece muito mais do que seu filho.

Ao ser questionado especificamente sobre Nunes, no entanto, o ex-presidente afirmou que não estava falando pelo PL, que não dará ordem e que a decisão será da bancada paulistana da legenda.

Lideranças nacionais e paulistas do PL, como Valdemar Costa Neto e o deputado federal Antonio Carlos Rodrigues (PL-SP), estão próximos de Nunes e têm sinalizado que preferem o seu nome ao de Salles. O partido comanda a Secretaria de Meio Ambiente da capital.

Além de Nunes e Salles, despontam como candidatos para 2024 em São Paulo os deputados federais Guilherme Boulos (PSOL-SP) e Tabata Amaral (PSB-SP).