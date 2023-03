SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)- O prefeito de São Caetano, na Grande São Paulo, José Auricchio Junior (PSDB), lançará na próxima quarta-feira (5) uma espécie de equivalente local do PAC federal. O Avança São Caetano prevê mais de 90 intervenções na cidade, com investimento de mais de R$ 700 milhões.

Estão previstas obras como a construção de piscinões, novo complexo educacional, pronto-socorro cardiológico e um parque linear, entre outras.

À frente de uma das cidades mais desenvolvidas do país, Auricchio entrou na mira do PSD, presidido pelo secretário de Governo do estado, Gilberto Kassab. Kassab tem aproveitado a fragilidade tucana no estado para avançar sobre prefeitos do partido, o que já tem gerado tensionamento entre as duas legendas.