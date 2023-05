SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os vereadores da cidade de Sorocaba, no interior de São Paulo, vão votar nesta terça (23) um projeto para retirar o título de cidadão sorocabano concedido ao ator Paulo Betti em 1977.

O autor da proposta é o vereador Vinicius Aith (PRTB). O parlamentar é apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e já se envolveu em outras polêmicas com artistas. Em março deste ano, ele foi condenado pela Justiça por divulgar uma fake news contra a atriz Patrícia Pillar.

No ano passado, ele também usou informações falsas sobre a varíola dos macacos para pedir o cancelamento da Parada LGBTQIA+ na cidade do interior paulista.

"É um tipo de gente que tem no Brasil que ameaça atrapalhar a minha peça quando vou fazer...É uma babaquice, mas de uma certa maneira isso reflete um estado de espírito", diz Paulo Betti à coluna.

O ator destaca que existe uma igreja em Sorocaba de importante valor histórico, a Igreja do Bom Jesus do Bonfim das Águas Vermelhas, fundada pelo religioso João de Camargo e que foi tema do seu filme "Cafundó".

"Essa igreja está com rachaduras enormes, com risco de cair, mas eles [vereadores] não se movem para fazer alguma coisa para manter um patrimônio histórico na cidade. No entanto, eles querem retirar o meu título de cidadão", compara.

"É sempre a mesma coisa, inventam esses factoides para tirar o foco do que interessa", diz o ator. "O que me interessa em Sorocaba é a Igreja do Preto Velho João de Camargo, que corre o risco de desabar. Isso que é importante. Manter o meu título é irrelevante".

Um grupo de moradores da cidade se organizou para se manifestar contra a revogação do título, na manhã desta terça (23).