SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O deputado federal Marco Feliciano (PL-SP) discutiu com a senadora e relatora da CPMI do 8/1, Eliziane Gama (PSD-MA), durante os trabalhos da comissão.

A discussão entre os dois começou após a fala do deputado, que saiu em defesa do depoente Anderson Torres. Ele levanta o tom de voz, dá um tapa na mesa e parlamentares pedem para que se "respeite a senadora".

Ele se senta novamente e volta a discutir com Eliziane no microfone. "A turminha da esquerda do mimimi [...] A senadora pode colocar o dedo no meu nariz e eu não posso falar nada?".

O presidente da comissão, o deputado federal Arthur Maia (União Brasil-BA), negou que ela fez isso. Feliciano então responde que o líder do colegiado não viu, pois ele estava de costas no momento.

O deputado federal Duarte Júnior (PSB-MA) prestou solidariedade à senadora e parlamentares bolsonaristas o hostilizaram pela ação, que, em resposta, ironizou a situação e insinuou que eles estão com medo.