SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O STF (Supremo Tribunal Federal) vai julgar mais de 70 denúncias contra investigados pelos atos golpistas de 8 de janeiro.

O QUE ACONTECEU:

As denúncias serão analisadas por cada ministro no plenário virtual do STF entre os dias 14 e 18 de agosto. Caso as denúncias sejam aceitas, os acusados se tornam réus e o processo será iniciado.

Em seguida, o STF colhe provas e depoimentos da defesa e acusação e julga se condena ou absolve os réus. Não há prazo para o fim do processo.

Entre os alvos está Fátima Tubarão, que aparece em vídeo dizendo: "Vamos para a guerra, vou pegar o Xandão agora!" no Palácio do Planalto. O STF também decide se abre processo contra José Fernando Honorato de Azevedo, policial federal aposentado.

O indígena José Acácio Serere Xavante também está entre os alvos. Ele é acusado de ameaçar integrantes do STF e convocar pessoas armadas para impedir a diplomação de Lula (PT).

Até o momento, o STF transformou 1.290 pessoas em réus por autoria ou participação nos atos golpistas. A PGR (Procuradoria-Geral da República) denunciou 1.390 pessoas.

Eles podem responder pelos crimes de associação criminosa, abolição violenta do estado democrático de direito, golpe de estado, ameaça, perseguição, incitação ao crime e dano e dano qualificado.