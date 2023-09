BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O hacker Walter Delgatti Neto disse, nesta quinta-feira (14), que a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) ligou para ele no segundo turno para perguntar se seria possível causar um ataque cibernético para travar o envio dos votos para a contagem no TSE.

"Essa seria uma desculpa que eles poderiam utilizar. Eu disse que, em cima da hora, eu não tinha máquinas e ferramentas e não conseguiria, porque um ataque DDoS, se tiver investimento financeiro e comprar as máquinas, ele acontece", afirmou à CPI do 8 de Janeiro na Câmara Legislativa do DF.

A assessoria de Zambelli ainda não se manifestou sobre as declarações do hacker.

