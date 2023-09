SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A direção nacional do PSDB vetou a filiação ao partido do senador Marcos do Val (ES), que estava no Podemos.

Do Val anunciou nesta quinta-feira (21) que estava se juntando aos tucanos, mas a operação não foi avalizada pela cúpula do partido.

Sua entrada na legenda levaria a bancada do PSDB no Senado a ter três integrantes, o mínimo para um partido ter estrutura de liderança. Os outros dois representantes do partido na Casa são Izalci Lucas (DF) e Plínio Valério (AM).

A avaliação interna, no entanto, foi de que Do Val prejudicaria a imagem do partido e não compensaria o ganho da estrutura de liderança.

Ele é investigado pelo STF por ter supostamente ter participado de um plano golpista junto com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).