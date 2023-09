BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente Lula (PT) terá um período de recuperação de cerca de um mês após a realização de cirurgia para tratar um problema no fêmur, programada para sexta-feira (29).

A Presidência da República afirmou nesta segunda (25) que o mandatário deve despachar no Palácio da Alvorada por ao menos três semanas.

Segundo informações da Presidência, o procedimento é uma artroplastia total de quadril, e será instalada uma prótese no corpo do presidente.

O governo federal ainda não informou se ocorrerá transmissão de cargo para Geraldo Alckmin (PSB), considerando que Lula receberá anestesia geral. Ele será internado na manhã de sexta no Hospital Sírio Libanês de Brasília, e o procedimento deve durar "algumas horas".

Lula deve permanecer até a próxima terça-feira (3) no hospital e, na sequência, seguirá para o Palácio da Alvorada. Além do período na residência oficial, a recuperação prevê que o mandatário fique sem viajar de quatro a seis semanas.

O presidente vai participar no fim de novembro da COP28, nos Emirados Árabes Unidos. Na volta, realiza uma visita oficial à Alemanha.

Também nesta segunda, após evento no Palácio do Itamaraty, Lula afirmou que espera estar de volta ao trabalho na segunda-feira após o procedimento. Ele também relatou ter medo de receber anestesia geral.

"Daí o meu otimismo [por considerar que o Brasil está numa boa situação], a minha tranquilidade, de ir sexta-feira no hospital, me internar, fazer a minha cirurgia e quem sabe na segunda-feira estar outra vez trabalhando. Se Deus quiser, é isso que vai acontecer na minha vida", afirmou.

"Se depender de mim, eu não fico nenhum dia [no hospital]. Se depender de mim, eu interno na sexta-feira, faço a cirurgia e peço a Deus que corra bem. Se depender de mim, na segunda-feira, para a surpresa do [secretário de Produção e Divulgação de Conteúdo Audiovisual, Ricardo] Stuckert, eu estarei lá no Palácio do Planalto despachando ou então no Alvorada", afirmou Lula.

O mandatário afirmou que a sua cirurgia é relativamente simples, mas que ele teme a anestesia geral.

"É uma cirurgia que a ciência domina bem, não tem nenhuma novidade, mas obviamente que é sempre cirurgia, é sempre anestesia. E, vocês querem saber da verdade, eu tenho medo é mesmo medo é de anestesia, porque vou ficar dormindo, não gosto de perder o domínio da minha consciência. Mas os médicos dizem que a anestesia avançou muito, que hoje não é como no passado, que hoje é mais tranquilo. Então estou muito tranquilo", concluiu.