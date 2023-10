BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Líder do governo na Câmara dos Deputados, José Guimarães (PT) fará uma cirurgia no quadril na próxima segunda-feira (30) e deverá ficar afastado das atividades parlamentares por cerca de 20 dias. Nesse meio tempo, o deputado federal Alencar Santana (PT-SP) atuará como líder do Executivo. Guimarães passará pelo mesmo procedimento que o presidente Lula (PT).

Uma das pautas prioritárias para o governo é a aprovação do projeto aumenta a tributação de grandes empresas que possuem benefícios fiscais de ICMS. Segundo Guimarães, a expectativa é que ele seja apreciado pelos deputados em novembro.