SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Apesar de ter lamentado nesta sexta-feira (27) a falta de mulheres no governo e ter responsabilizado os partidos políticos por um primeiro escalão majoritariamente masculino, Lula (PT) indicou três homens para cada mulher em sua cota pessoal de ministros --aqueles sem filiação partidária.

Dos 38 ministérios, 9 deles são ocupados sem indicação partidária. Somente 3 deles, porém, foram entregues para mulheres pelo presidente da República. São elas Nísia Trindade (Saúde), Margareth Menezes (Cultura) e Anielle Franco (Igualdade Racial).

Durante um café da manhã com jornalistas no Palácio do Planalto nesta sexta-feira, Lula afirmou que não poder fazer nada quanto à falta de ministras e presidentes mulheres nos cargos. A declaração ocorreu um dia após demitir a presidente da Caixa Econômica Federal, Rita Serrano.

"Eu lamento, porque o que eu quero fortalecer no governo é passar a ideia de que a mulher veio para a política para ficar", disse. "Quando um partido político tem que indicar uma pessoa e não tem mulher, eu não posso fazer nada", concluiu o mandatário.

Antes, Lula já havia demitido as então ministras do Turismo, Daniela Carneiro, e do Esporte, Ana Moser.

No início do ano, o time do presidente escalado para a Esplanada tinha 11 ministras em 37 pastas. Agora, elas são 9 na Esplanada, com 38 ministérios.

Veja quantas mulheres há para cada partido representado nos ministérios do governo Lula:



QUANTIDADE DE MULHERES NO PRIMEIRO ESCALÃO, POR PARTIDO:

PT: 11 ministros, 9 homens e 2 mulheres

Fernando Haddad ? Ministério da Fazenda

Rui Costa ? Casa Civil

Alexandre Padilha ? Secretaria de Relações Institucionais

Márcio Macedo ? Secretaria-Geral da Presidência da República

Camilo Santana ? Ministério da Educação

Wellington Dias ? Ministério do Desenvolvimento Social

Luiz Marinho ? Ministério do Trabalho

Paulo Pimenta ? Secretaria de Comunicação

Paulo Teixeira ? Ministério do Desenvolvimento Agrário

Esther Dweck ? Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos

Cida Gonçalves ? Ministério das Mulheres

Cota pessoal de Lula: 9 ministros, 6 homens e 3 mulheres

José Múcio Monteiro ? Ministério da Defesa

Mauro Vieira ? Ministério das Relações Exteriores

Jorge Messias ? Advocacia-Geral da União

Nísia Trindade ? Ministério da Saúde

Margareth Menezes ? Ministério da Cultura

Anielle Franco ? Ministério da Igualdade Racial

Silvio Almeida ? Ministério dos Direitos Humanos

Vinícius Carvalho ? Controladoria-Geral da União

Marcos Antonio Amaro ? Gabinete de Segurança Institucional

PSB: 3 ministros, todos homens

Flávio Dino ? Ministério da Justiça

Márcio França ? Ministério da Micro e Pequena Empresa

Geraldo Alckmin ? Ministério da Indústria e Comércio

PSD: 3 ministros, todos homens

Alexandre Silveira ? Ministério de Minas e Energia

Carlos Fávaro ? Ministério da Agricultura

André de Paula ? Ministério da Pesca

União Brasil: 3 ministros, todos homens

Waldez Góes ? Ministério da Integração

Juscelino Filho ? Ministério das Comunicações

Celso Sabino ? Ministério do Turismo

MDB: 3 ministros, 2 homens e 1 mulher

Renan Filho ? Ministério dos Transportes

Jader Filho ? Ministério das Cidades

Simone Tebet ? Ministério do Planejamento

Outros partidos: 6 ministros, 3 homens e 3 mulheres

Luciana Santos (PC do B) ? Ministério da Ciência e Tecnologia

Carlos Lupi (PDT) ? Ministério da Previdência

Marina Silva (Rede) ? Ministério do Meio Ambiente

Sônia Guajajara (PSOL) ? Ministério dos Povos Originários

André Fufuca (PP) ? Ministério do Esporte

Silvio Costa Filho (Republicanos) ? Ministério dos Portos e Aeroportos