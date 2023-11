SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O MBL (Movimento Brasil Livre) anunciou neste sábado (4) o início dos esforços para criar seu próprio partido, batizado de Missão. O ato, que encerrou o congresso nacional do grupo, apresentou a bandeira da futura sigla, com as cores amarelo, preto e branco e o desenho de uma onça-pintada.

O grupo disse ter a meta de reunir em um intervalo aproximado de um ano 550 mil assinaturas válidas, para entrar com o pedido de registro na Justiça Eleitoral. O objetivo é que o feito seja alcançado até a edição de 2024 do congresso. A plateia deste ano foi chamada a contribuir com o trabalho.

O coordenador nacional do MBL, Renan Santos, que definiu a empreitada como uma das mais difíceis em nove anos de atividades, disse que adversários vão falar que o objetivo não será alcançado e vão rir do movimento, mas estarão errados como nas outras vezes em que menosprezaram o grupo.

"Eles vão falar: 'Ah, mas já tem muitos partidos no Brasil'. Não tem muito partido no Brasil. Tem muita legenda, muito cartório. [...] Sabe quem é partido, e aqui a gente tem que reconhecer? O PT é partido. Os nossos inimigos são fortes porque eles entendem o que é ser partido", discursou.

Santos disse que o MBL não se sente representado pelas siglas em atividade no país e ironizou o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, que abriga o ex-presidente Jair Bolsonaro. "Com todo o respeito a todos os partidos, não será com eles que nós vamos construir nada", afirmou.

Segundo o porta-voz, o movimento se preparou para a iniciativa ao longo de dois anos. Ele disse que vai imprimir o rosto de rivais que duvidarem do êxito da criação da Missão e forrará uma passarela durante o congresso do ano que vem para que os militantes do MBL pisem sobre as imagens.

"Amanhã todos os nossos adversários vão falar que nós não vamos conseguir, que o MBL derreteu, que o MBL acabou, que se o Bolsonaro não conseguiu [com o plano de fundar a Aliança pelo Brasil] nós não vamos conseguir também, que nós somos pequenos, brincalhões, que não temos estrutura."

Santos especulou que, entre os que vão rir da ambição do MBL, estarão o comentarista Rodrigo Constantino, o ex-integrante do MBL Fernando Holiday e a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann. "Vamos responder a eles pelas risadas que eles vão dar amanhã da gente", disse, sob aplausos e gritos.

A ideia da criação de um partido próprio vinha sendo gestada nos últimos anos. O grupo, que considera o projeto o maior de sua história, alocou seus candidatos desde 2016 em diferentes legendas, como União Brasil, Patriota e Novo.

O plano é iniciar a coleta das assinaturas necessárias para oficializar o pedido no TSE (Tribunal Superior Eleitoral). É preciso reunir 492 mil apoios, distribuídos por ao menos nove estados. Existem hoje 30 partidos no país. O mais recente a ser criado foi a Unidade Popular, de esquerda, registrada em 2019.

"Tem um partido sem representação parlamentar [no Congresso] chamado UP, que conseguiu [as assinaturas]. É impossível que a gente também não consiga. É absolutamente possível", disse Santos.

Líder do MBL, o ex-deputado estadual Arthur do Val afirmou que "o sistema não quer" a fundação de um partido ligado ao movimento, para abrigar os ideais da direita no Brasil. Segundo ele, "se tem alguém que gosta de missão impossível" é ele, que falou em buscar redenção "depois da Ucrânia".

O ex-deputado estadual, conhecido como Mamãe Falei, perdeu o mandato em 2022 após virem a público no ano passado falas machistas relacionadas às mulheres ucranianas vítimas da guerra. Ele segue atuante como membro do movimento, mas ficou inelegível por oito anos após a cassação.

Arthur disse que "quem trabalhar pelo Missão vai ganhar grana, vai ganhar dinheiro". Sem entrar em detalhes, ele afirmou à plateia do congresso interno que o movimento vai remunerar coletores de assinaturas, que poderão estar na foto de criação do partido "com o bolso cheio".

"É basicamente uma jornada profissional para você se aperfeiçoar. E você vai ganhar dinheiro com isso." Participantes receberão mensagens no WhatsApp com instruções para se engajarem na mobilização.

A expectativa do MBL é que o partido esteja formado para as eleições de 2026. Nas de 2024, o formato atual usado pelo movimento para disputar cadeiras no Legislativo e no Executivo será mantido.

O movimento lançou em São Paulo a pré-candidatura a prefeito do deputado federal Kim Kataguiri (União Brasil-SP), mas o plano ainda é dúvida, já que hoje o partido apoia a reeleição de Ricardo Nunes (MDB). Em entrevista à Folha em setembro, Kim afirmou dar 100% de certeza de que seu nome estará na urna.

O deputado, um dos rostos mais conhecidos do MBL, falou em tom de campanha neste sábado no congresso. Em discurso linha dura sobre segurança pública, fez a promessa de, se eleito, dar aval para as forças de segurança matarem criminosos, em aceno aos eleitores preocupados com a violência.

"O bandido, ou ele muda de cidade, ou ele muda de profissão, porque aqui em Sã o Paulo não vai dar para ficar. Porque, se apontar a arma para a cara do cidadão aqui na cidade de São Paulo, nós vamos te matar. Se você apontar uma arma para o cidadão paulistano, nós vamos te matar", disse Kim no palco.

O deputado, que vem tentando obter apoios internos, registrou em agosto 8% de intenções de voto no Datafolha, ante 32% de Guilherme Boulos (PSOL) , 24% de Nunes e 11% de Tabata Amaral (PSB).

A estratégia do MBL é manter o capital político atingido na capital paulista com a candidatura em 2020 de Arthur do Val, que surpreendeu e ficou em quinto lugar, com 9,78% dos votos válidos.

Durante o encontro deste sábado, Arthur disse que "é uma obrigação do MBL ter candidatura em 2026", apontando para a Presidência da República. Ele defendeu que o grupo atraia pessoas de direita mais velhas e que, em suas palavras, "geralmente são bolsominions".

O anúncio da criação do partido era um dos momentos mais aguardados do evento deste sábado. Foram vendidos, segundo a organização, cerca de 2.500 ingressos para o congresso anual, realizado em um espaço de eventos na Mooca (zona leste). Circularam pelo local membros de vários estados.

Histórico

Fundado em 2014 como um movimento em defesa do liberalismo, o MBL convocou protestos de rua contra o PT e pelo impeachment da presidente Dilma Rousseff (PT). Ajudou a impulsionar a direita no país pós-2013, ganhou popularidade nas redes sociais e desde 2016 tem braços na política institucional, com membros eleitos com o apoio do grupo.

Depois de apoiar a eleição de Jair Bolsonaro (à época no PSL, hoje no PL), o movimento rompeu com o presidente no início do governo, o que levou o grupo a um reposicionamento político e acabou mais tarde provocando a saída de membros e uma reorganização da base de militantes.

Além de Kim, outro expoente que tem ganhado espaço é o deputado estadual Guto Zacarias (União Brasil-SP), vice-líder do governo Tarcísio de Freitas (Republicanos) na Assembleia. Zacarias circulou pelo congresso com status de celebridade, atendendo a pedidos de selfies e conversando com admiradores.

Entre os planos anunciados neste sábado estão a ampliação do Clube MBL e da Academia MBL, núcleos para a formação de militantes e a oferta de cursos. O clube, que ao longo deste ano chegou à marca de 1.554 membros, chegará até o fim do ano que vem a 15 mil, segundo a projeção do movimento.

Uma das metas para 2024 é impulsionar uma lista de 50 influenciadores espalhados por diferentes regiões, descentralizando o trabalho para além de São Paulo. Foram apresentados no telão dados que, segundo o grupo, demonstram crescimento robusto da base de seguidores de seus principais nomes.

Tags:

