SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ex-deputado federal e ex-senador, José Aníbal é o novo presidente do diretório do PSDB na capital paulista. A decisão foi tomada nesta quinta-feira (29) pelas lideranças nacionais e estaduais do partido.

Aníbal comandará o PSDB em São Paulo no processo de decisão do que o partido fará nas eleições em 2024. Os tucanos avaliam três alternativas: apoiar a reeleição de Ricardo Nunes (MDB), juntar-se a Tabata Amaral (PSB) ou lançar candidato próprio.

No PSDB, o ex-senador é visto como um entusiasta da pré-candidatura da deputada federal, ainda que mantenha também boas relações com o prefeito emedebista.

Na presidência, Aníbal terá os desafios de conter a debandada de vereadores na capital e de montar a chapa municipal. Dos oito vereadores do PSDB, sete já sinalizaram que devem deixá-la para disputar a eleição por outro partido.