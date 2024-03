BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Duas casas da família do novo presidente da União Brasil, Antônio Rueda, foram atingidas por incêndios nesta segunda-feira (11), de acordo com correligionários do dirigente do partido.

Os imóveis estão localizados em Toquinho, uma praia em Pernambuco. Uma das casas é do próprio Rueda e a outra, de uma irmã dele.

O atual presidente da legenda Luciano Bivar negou qualquer envolvimento no incêndio. A União Brasil atravessa há meses uma série de brigas internas que opõem Bivar e o grupo de Rueda, do qual também faz parte o ex-prefeito de Salvador ACM Neto.

Nesta terça (12), ao deixar um evento no Palácio do Planalto, Bivar afirmou que seu envolvimento nos incêndios é "pura ilação" e então acusou a mulher de Rueda de roubo.

"Isso é ilação, porque tudo você tem que comprovar. Inclusive a mulher do Rueda pediu meu apartamento emprestado em Miami e roubou do cofre, mas eu tenho que provar isso, certo? Então essas ilações a gente tem que levar. Eu não sei se eu denuncio isso ao FBI ou não", afirmou.

Bivar acrescentou que esse roubo teria acontecido na época das eleições. Disse ter uma ideia do valor que foi roubado, mas que não iria comentar.

"Isso foi na época da eleição. Ele disse que iria repor esse dinheiro e até hoje não repôs. Era um dinheiro significativo. Eu tenho ideia [de quanto], mas não posso falar. Eu não fiz denúncia porque o marido dela disse que iria me repor isso. E até agora nada", afirmou.

Sobre as acusações do governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), de que ele seria o mandante, respondeu que o político é um "pigmeu moral" e por isso nada do que ele fala deveria ser considerado.

Bivar voltou a afirmar que a eleição no União Brasil não é válida e também negou que todo o processo vai gerar um racha no partido.

"Os caras [da União Brasil] fizeram uma eleição, cuja eleição só está no papel. Não tem nada escrito, não tem uma ata, não tem um registro, não tem nada. É uma eleição de ouvi dizer. Não vai rachar. São oito caras, que têm os organismos e fazem tudo isso", afirmou.

Rueda estava em viagem ao exterior quando soube do ocorrido. Segundo pessoas próximas, ele já está retornando ao Brasil.

A reportagem procurou o Governo de Pernambuco, mas ainda não obteve resposta. Integrantes da União Brasil dizem que já comunicaram a governadora, Raquel Lyra (PSDB), e pediram prioridade na investigação. Eles também registraram um boletim de ocorrência.

Em nota, Rueda afirmou que ele e a irmã pediram à "Polícia Civil do Estado de Pernambuco célere e rigorosa investigação dos fatos" e disse que "não descarta a possibilidade de um atentado motivado por questões político-partidárias", embora não tenha dado mais detalhes.

"Antonio de Rueda e Maria Emília de Rueda [tesoureira da União Brasil] confiam na minuciosa apuração dos fatos e afirmam que não irão se intimidar diante de qualquer ameaça."

Rueda, que é vice-presidente da União Brasil, foi eleito no final do mês passado pelos correligionários para comandar a sigla a partir de junho. O atual presidente, Luciano Bivar, porém, afirma que a convenção não teve validade e contesta o resultado.

O futuro presidente tem amplo apoio na União Brasil. Também defendem a troca de Bivar por Rueda nomes de peso na legenda, como o senador Davi Alcolumbre (AP) e os ministros Celso Sabino (Turismo) e Juscelino Filho (Comunicações).

Bivar, por sua vez, chamou a convenção que elegeu Rueda de ilegítima e clandestina e falou em questioná-la na Justiça.