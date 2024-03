BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O MPDFT (Ministério Público do Distrito Federal e Territórios) denunciou Renan Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), pelos crimes de falsidade ideológica e uso de documento falso para a obtenção de empréstimos bancários em nome de uma empresa de eventos.

Enviada à Justiça do Distrito Federal, a denúncia inclui outras cinco pessoas, incluindo Maciel Alves de Carvalho, ex-empresário e ex-professor de tiro do filho 04 de Bolsonaro.

O escritório que defende Renan enviou nota à reportagem em que criticou o vazamento de informações do inquérito, que tramita sob sigilo. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornal o Globo e confirmada pela Folha de S.Paulo.

"Todas as informações sobre a nossa atuação vocês saberão com o acesso que parece terem aos autos", afirmou a banca comandada pelo advogado Admar Gonzaga.

"Esses vazamentos indevidos têm causado o chamado strepitus fori [exposição do investigado], muito prejudicial à defesa, ao devido processo, à presunção de inocência e, assim, à imagem de quem tem o direito de se defender. A sociedade perde o status de legalidade e humanidade com essa situação. Precisamos evoluir."

De acordo com a acusação dos promotores de Justiça, números falsos que apontavam para um faturamento no valor de R$ 4,6 milhões no período de um ano, de 2021 a 2022 foram apresentados a instituições bancárias para a formalização dos empréstimos.

Foram, ao todo, segundo os investigadores, três operações realizadas pela empresa de Renan, a RB Eventos e Mídia. O primeiro foi de cerca de R$ 157 mil, o segundo de R$ 250 mil e o terceiro de R$ 291 mil.