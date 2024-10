A Policia Federal (PF) prendeu, nesta quinta-feira (24), dois homens com R$ 500 mil em espécie durante ação contra crimes eleitorais, no bairro de Icaraí, em Niterói, um dos dois municípios fluminenses onde haverá segundo turno no próximo domingo (27).

De acordo com a PF, o dinheiro foi encontrado dentro de uma mochila no interior de um veículo de uso exclusivo do Departamento de Estradas de Rodagem do Rio de Janeiro. As suspeitas são de que o montante seria usado para praticar corrupção eleitoral. Além do dinheiro, a PF informou que encontrado um revólver calibre 38 com cinco munições, o que também resultou na imputação do crime de porte ilegal de arma de fogo aos suspeitos.

Os presos, o veículo e os valores apreendidos foram encaminhados à Superintendência Regional da PF no Rio de Janeiro para o prosseguimento das investigações, no âmbito de inquérito policial instaurado para apurar a prática de corrupção eleitoral, lavagem de dinheiro e organização criminosa.

A ação foi desenvolvida pelo Grupo de Combate aos Crimes Eleitorais da PF no Rio de Janeiro (GET) e contou com apoio dos policiais federais da Delegacia de Repressão a Drogas e da Delegacia de Direitos Humanos e Defesa Institucional.

Até o momento, a PF apreendeu, no Rio de Janeiro, cerca de R$ 4,565.040 em espécie em ações de combate à corrupção eleitoral neste ano de 2024.

Tags:

Crimes Eleitorais | eleições 2024 | Polícia federa