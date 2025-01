Cinco dias após ser empossado para o segundo mandato, o prefeito de São José (SC), Orvino Coelho de Ávila, nomeou o ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Silvinei Vasques, para chefiar a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação.

À frente da pasta, Vasques, que é formado em economia, administração e direito, responderá pelo desenvolvimento e coordenação de políticas públicas destinadas a impulsionar o crescimento e a diversificação econômica da cidade de cerca de 270 mil habitantes.

Localizado na região metropolitana de Florianópolis, São José é o quarto município mais populoso de Santa Catarina. Segundo a prefeitura, entre os objetivos da secretaria chefiada por Vasques está o fomento a parcerias com o setor privado e o apoio ao desenvolvimento de empresas locais.

Ex-policial rodoviário federal, Vasques comandou a PRF entre abril de 2021 e dezembro de 2022, durante a gestão do presidente Jair Bolsonaro. Foi exonerado do cargo um mês após a Justiça Federal transformá-lo em réu em uma ação de improbidade na qual o MPF o acusou de se valer do cargo de diretor-geral da corporação para tentar favorecer Bolsonaro nas eleições presidenciais de 2022.

Em agosto do ano passado, a Polícia Federal (PF) indiciou Vasques e o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública Anderson Torres, ao qual a PRF estava subordinada, por suspeita de tentarem impedir o deslocamento de eleitores no Nordeste, durante o segundo turno do pleito de 2022.

De acordo com a PF, Vasques e Torres deram ordens ilegais e atuaram para que policiais rodoviários federais realizassem operações, montando blitze de forma a dificultar o trânsito de eleitores da Região Nordeste, onde o então candidato à Presidência Luiz Inácio Lula da Silva liderava as pesquisas de intenção de votos, superando Bolsonaro, que concorria à reeleição.

Na véspera do segundo turno, o então presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), proibiu a PRF de fazer operações que atrapalhassem o trânsito de eleitores em todo o país. A determinação, contudo, foi descumprida, o que levou Moraes a determinar a prisão preventiva de Torres e Vasques.

O ex-diretor da PRF passou um ano detido, de agosto de 2023 a agosto de 2024. Ele e o ex-ministro sempre negaram o uso indevido da máquina pública.

Em março de 2024, o MPF denunciou Vasques e mais sete pessoas pela suspeita de fraude em licitações e contratos referentes à compra de 15 viaturas operacionais blindadas, popularmente conhecidas como “caveirões”, por R$ 13 milhões. Adquiridos em 2020, os veículos foram destinados à Superintendência da PRF no Rio de Janeiro, então chefiada por Vasques.

Com base em relatórios técnicos do Exército e do Tribunal de Contas da União (TCU), o MPF sustentava que os blindados entregues à superintendência não estavam aptos a operar no território fluminense, não sendo capazes, por exemplo, de subir ladeiras. Além disso, a blindagem das unidades não seria condizente com os parâmetros de segurança operacional contratados. A Justiça Federal no Rio de Janeiro rejeitou a denúncia em junho de 2024.

Prefeitura

Consultada pela Agência Brasil, a prefeitura de São José justificou a nomeação, destacando que, além da formação acadêmica e experiência profissional, Vasques nasceu na cidade e conhece bem as demandas locais.

"Com uma carreira vitoriosa na PRF e um currículo extenso, ele reúne a experiência e as competências necessárias para liderar a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação. A Prefeitura de São José acredita que Vasques vai contribuir muito com o desenvolvimento da cidade".

O secretário não comentou as denúncias a que responde na Justiça.

