O relator da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que vai investigar a fraude do INSS envolvendo o desvio de recursos de descontos de aposentados e pensionistas será o deputado Ricardo Ayres (Republicanos-TO).

A escolha foi comunicada nesta sexta-feira (15) pelo presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB).

Desejo a ele, ao presidente [da CPMI] Omar Aziz (PSD-AM) e a todos os integrantes um excelente trabalho nesta pauta tão relevante para o país, escreveu Motta em uma rede social.

O deputado Ricardo Ayres disse à Agência Brasil que conduzirá um trabalho imparcial.

Vamos conduzir um trabalho técnico, imparcial, mas com rigor e responsabilidade, sobretudo para proteger nossos aposentados e pensionistas. Devemos isso ao país, afirmou.

A presidência do colegiado será conduzida pelo senador Omar Aziz (PSD-AM), cuja escolha foi divulgada na quarta-feira (13) pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre.

A CPMI deve ser instalada na próxima semana e será composta por 15 deputados e 15 senadores titulares, e terá 180 dias para apresentar o relatório final sobre as fraudes nos descontos de aposentados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

A Polícia Federal (PF) reuniu indícios da existência de irregularidades em parte dos cerca de R$ 6,3 bilhões da cobrança das mensalidades associativas de 2019 a 2024.

