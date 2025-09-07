tema da festa este ano é Brasil Soberano e o início do desfile está previsto para as 9h.

A programação da TV Brasil começa logo cedo, às 8h, com as informações sobre a expectativa para a cerimônia e a chegada do público. Além de Brasília, haverá entradas ao vivo também do Rio de Janeiro e de São Paulo.

Confira a transmissão no player abaixo:

A transmissão especial contará com a participação de especialistas, em estúdio, que vão explicar os símbolos da festa e o significado histórico do 7 de setembro. A apresentação será de Guilherme Portanova.

Sobre o desfile

A soberania do país será destacada por meio de três eixos temáticos, dois deles intitulados Brasil dos Brasileiros e Brasil do Futuro. Um terceiro eixo trata da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP30), a ser realizada em Belém, em novembro, e do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

Além disso, há a programação tradicional das tropas das Forças Armadas, como os desfiles motorizado e da cavalaria, a apresentação da pirâmide humana e da Esquadrilha da Fumaça e honras militares.

Para o desfile de 7 de Setembro, o público poderá acessar as arquibancadas na Esplanada dos Ministérios a partir das 6h30, com pontos de revista instalados.

Para garantir a segurança do público na região, foi organizado um esforço conjunto entre os órgãos de segurança pública do Distrito Federal, o Gabinete de Segurança Institucional (GSI) da Presidência da República e o Ministério da Defesa. Estão proibidos itens como armas, objetos cortantes, substâncias inflamáveis, recipientes de vidro, fogos de artifício, mochilas de grande porte, barracas e drones sem autorização. Confira os detalhes.

