BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O ministro Jorge Messias, da AGU (Advocacia-Geral da União), afirmou ser alvo de uma "agressão injusta" devido à revogação de seu visto pelo governo Donald Trump. Ele disse ainda que recebe a medida "sem receios".

O auxiliar de Lula (PT) é um dos nomes na lista de autoridades brasileiras que devem ser impedidas de entrar nos EUA -a revogação do visto dele já foi confirmada à agência Reuters por um integrante sênior da administração Trump.

A ampliação das restrições de vistos ao país é uma reação ao julgamento de Jair Bolsonaro no STF (Supremo Tribunal Federal).

"Diante desta agressão injusta, reafirmo meu integral compromisso com a independência constitucional do nosso sistema de Justiça e recebo sem receios a medida especificamente contra mim dirigida", afirmou Messias, em nota. "Continuarei a desempenhar com vigor e consciência as minhas funções em nome e em favor do povo brasileiro."

Nesta segunda-feira (22), o governo americano também anunciou a inclusão da mulher do ministro Alexandre de Moraes, Viviane Barci, no rol de sancionados da Lei Magnitsky, que prevê sanções financeiras a acusados de violações de direitos humanos.

Messias classificou as medidas anunciadas pelos americanos como "um desarrazoado conjunto de ações unilaterais", incompatíveis com as relações diplomáticas entre Brasil e EUA.

Também devem ser atingidos pela revogação de visto, segundo a Folha de S.Paulo apurou, o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, o delegado Fabio Schor e os juízes Airton Vieira e Marco Antônio Vargas, que assessoraram o ministro do STF Alexandre de Moraes em casos envolvendo o ex-presidente.

Outros integrantes do governo Lula também reagiram às medidas. A ministra Gleisi Hoffmann (Relações Institucionais) classificou a sanção à mulher de Moraes como "retaliação ao julgamento em que o STF condenou os golpistas".

"É impressionante: atacam o Judiciário e ainda querem discutir anistia e redução de pena para golpista", publicou Gleisi nas redes sociais.

O ministro Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário) prestou solidariedade aos alvos das sanções e afirmou que as medidas não têm "nenhum fundamento a não ser objetivos de interferência política colonialista no Judiciário de outro país".

Os outros nomes na lista de sanções aplicadas pelo governo Trump são ligados às investigações e processos que levaram à condenação e à inelegibilidade de Bolsonaro.

Fabio Schor conduz inquéritos relativos à família Bolsonaro. Eventual sanção a ele havia sido antecipada pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho de Bolsonaro, que comanda articulação nos EUA por punições a autoridades brasileiras com o objetivo de livrar o pai da prisão.

Airton Vieira e Marco Antônio Vargas assessoraram Moraes. Vieira apareceu em trocas de mensagens com o ex-assessor do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) Eduardo Tagliaferro que indicaram uma atuação fora do rito do gabinete de Moraes em investigação contra bolsonaristas.

A divulgação das medidas ocorre durante viagem do presidente Lula (PT) a Nova York para participar da Assembleia Geral da ONU (Organizações das Nações Unidas), impondo um constrangimento à delegação brasileira.

A tendência é que Lula responda a Trump durante discurso no debate da assembleia, nesta terça-feira (23). O Brasil é o primeiro a falar, seguido pelos EUA.

SUCESSÃO DE SANÇÕES

Em julho, o governo dos EUA divulgou a proibição da entrada nos EUA de Moraes e de "seus aliados" na corte.

Depois, em agosto, no mês passado, Trump revogou o visto de o ministro Alexandre Padilha (Saúde) para entrar nos EUA, além dos documentos de sua esposa e de sua filha.

Padilha não foi diretamente atingido naquele momento pois seu visto tinha vencido em 2024, mas ficou proibido de obter uma nova permissão de viagem. Na terça (16), ele disse não estar "nem aí" para a resposta dos EUA sobre seu visto.

Na semana passada, porém, os EUA concederam visto a Padilha para participar de reunião da ONU, mas restringiram a circulação dele a cinco quarteirões em NY, o que levou o ministro a desistir da viagem.

A medida foi tomada no escopo de decisão do Departamento de Estado de revogar vistos de autoridades brasileiras e ex-funcionários da Opas (Organização Pan Americana de Saúde) que tenham atuado na contratação de médicos cubanos no programa Mais Médicos.