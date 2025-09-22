SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, comparou o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes e sua esposa, Viviane Barci de Moraes, ao casal de criminosos Bonnie e Clyde, que atravessou os EUA no período da Grande Depressão cometendo crimes.

"Não há Clyde sem Bonnie", afirmou Bessent, segundo a agência Reuters, ao responder por que sancionar a esposa do magistrado.

Viviane foi incluída nesta segunda-feira (22) na lista de sancionados pela Lei Magnitsky.

Por meio da decisão, o governo americano determina o congelamento de qualquer bem ou ativo que a pessoa sancionada tenha nos Estados Unidos e também pode proibir entidades financeiras americanas de fazerem operações em dólares com ela.

A medida incluiria o uso das bandeiras de cartões de crédito Mastercard e Visa, por exemplo.

O casal Bonnie e Clyde cruzou o sul dos EUA nos anos 1930 assaltando bancos, roubando carros e matando policiais. Seus nomes viraram presença frequente na imprensa. Foram mortos a tiros por um destacamento de policiais em Louisiana em maio de 1934.

Em 1967, a história virou foi levada ao cinema no filme "Bonnie e Clyde". Considerado como um dos primeiros filmes da era Nova Hollywood, foi um símbolo da contracultura e inspirou cineastas por abordar sexo e violência abertamente. Conquistou o Oscar de melhor ator coadjuvante (com a interpretação de Estelle Parsons), assim como o de melhor fotografia.