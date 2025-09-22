BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente Lula (PT) elogiou a participação de artistas em manifestações que ocorreram neste domingo (21) contra a PEC da Blindagem e o avanço da anistia aos condenados por atos golpistas. Em publicação nas redes, o petista disse que os manifestantes e os artistas foram às ruas "defender a justiça e lutar contra a impunidade e a anistia".

As manifestações aconteceram em todas as 27 capitais do país em resposta à aprovação, na Câmara dos Deputados, da chamada PEC (proposta de emenda à Constituição) da Blindagem, além da aprovação da urgência da anistia.

Diversos artistas participaram das manifestações. A maior apresentação aconteceu no ato no Rio de Janeiro, em Copacabana, com show de nomes como Caetano Veloso, Chico Buarque, Gilberto Gil, Djavan e Paulinho da Viola. Em São Paulo, participaram artistas como os cantores Otto, Nando Reis e Emicida. Em Salvador, participaram a cantora Daniela Mercury e o ator Wagner Moura, entre outros. Em Brasília, os cantores Chico César e Djonga compareceram. Em Belém, houve participação do ator Marco Nanini.

"Quero saudar todos os artistas que se uniram ontem a dezenas de milhares de pessoas nas ruas de todo o Brasil para defender a justiça e lutar contra a impunidade e a anistia. Isso nos traz a lembrança dos anos 70, durante a redemocratização, quando suas vozes se somaram à voz de uma população que clamava pela liberdade. E das Diretas Já, nos anos 80, quando entoaram ao lado do povo o grito pelo direito de votar para presidente. Essa é a maior de todas as artes: o espetáculo da democracia", escreveu Lula em publicação nas redes.

"Parabenizo também a cada brasileiro e cada brasileira que participou desta mobilização nas ruas e nas redes para defender um Brasil mais democrático e soberano", completou o presidente.

No dia anterior, Lula já tinha comentado a realização dos atos. Em publicação nas redes ele afirmou que está do lado do povo brasileiro. "Estou do lado do povo brasileiro. As manifestações de hoje demonstram que a população não quer a impunidade, nem a anistia. O Congresso Nacional deve se concentrar em medidas que tragam benefícios para o povo brasileiro."