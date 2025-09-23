RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O ministro Jorge Messias, da AGU (Advocacia-Geral da União), afirmou nesta terça-feira (23) que a perda do seu visto de entrada nos Estados Unidos é "página virada". Ele foi um dos alvos das novas sanções do governo Donald Trump contra autoridades brasileiras na segunda (22).

"Para mim, é um assunto resolvido, é uma página virada. Visto é um ato de império de cada estado. Não vou atrás disso. Acredito que hoje [terça] já é um novo dia", disse Messias em entrevista a jornalistas no Rio de Janeiro.

"Ontem [segunda] teve a questão do visto. Hoje teve um encontro entre os presidentes, ainda que breve", acrescentou.

Messias fez uma referência à menção a Lula (PT) feita pelo presidente dos EUA, Donald Trump, na Assembleia-Geral das Nações Unidas. O americano declarou que teve "uma excelente química" com o brasileiro e que os dois vão se reunir.

"Eu acho que o encontro, ainda que breve, entre o presidente Lula e Trump significa um novo momento, e eu passei a minha vida inteira trabalhando a partir do diálogo", declarou Messias.

O ministro participou no Rio de Janeiro do seminário "Direito, democracia e crédito: construindo um desenvolvimento sustentável e equitativo". A atividade ocorreu na sede do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social).

"Se tiver de perder meu visto para os Estados Unidos, como eu perdi, para que filhos não percam seus pais, eu perco meu visto com alegria. Não tenho problema", afirmou Messias em um dos momentos do discurso no seminário.

"O que não podemos ter mais neste país é desaparecimento forçado, é tortura, filhos que perderam seus pais", completou.

Ele esteve na agenda ao lado do presidente do BNDES, Aloizio Mercadante. "Não vamos abrir mão daquilo que acreditamos e juramos defender. Não vamos abrir mão da democracia", disse Messias.

Mercadante fez elogios ao trabalho do ministro, a quem chamou de "servidor público exemplar", e disse que ele foi alvo de uma "brutal injustiça" por parte do governo americano. "Não faz o menor sentido."