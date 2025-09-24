NOVA YORK, EUA (FOLHAPRESS) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) comemorou o arquivamento da PEC (Proposta de Emenda à Constituição) da Blindagem pelo Senado Federal. "Aconteceu com essa PEC o destino que ela mereceu, desapareceu", afirmou nesta quarta-feira (24), em Nova York.

Horas mais cedo, a CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) do Senado rejeitou a PEC da Blindagem. Na sequência, o presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), determinou seu arquivamento.

A proposta, aprovada na Câmara dos Deputados e amplamente criticada por especialistas e pela sociedade civil, ampliava o foro privilegiado para presidentes de partidos, determinava que inquéritos criminais só seriam abertos com anuência dos parlamentares e tinha brechas para expandir o benefício a casos civis -algo inédito.

