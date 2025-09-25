MOSCOU, RÚSSIA (FOLHAPRESS) - Circulando nos altos escalões da indústria nuclear, o ex-ministro Bento Albuquerque quer deixar o caso das joias sauditas de seu ex-chefe Jair Bolsonaro no passado. "É uma página virada", disse à reportagem durante o maior evento do setor, a Semana Atômica Mundial, em Moscou.

Ex-titular das Minas e Energia, o almirante Albuquerque, 67, foi indiciado em junho do ano passado pelo episódio em que tentou desembaraçar joias dadas pelo governo saudita na volta de uma visita ao reino desértico, em outubro de 2021.

Em depoimento, disse entender que um conjunto de colar e brincos de diamantes seriam para a mulher de Bolsonaro, Michelle, e outro de caneta e relógio, para o então presidente.

A explicação não convenceu a Polícia Federal, mas até agora não houve denúncia da Procuradoria-Geral da República sobre o caso, que envolveu outras joias que segundo a acusação foram desviadas para lucro do ex-mandatário.

"Desde meu depoimento [em 2023], nunca mais me procuraram", afirmou numa conversa rápida após sua palestra no lendário fórum de eventos da era soviética VDNKh, no norte da capital russa. O evento é promovido pela Rosatom, a gigante russa que é um dos principais atores do campo nuclear.

Em julho, a Comissão de Ética da Presidência aplicou uma censura a Albuquerque pelo caso, o que não tem efeito prático. "Isso não me preocupa. Foi uma decisão política, absurda", desconversou.

Em sua nova encarnação, após quase cinco décadas de Marinha e três anos em meio no governo Bolsonaro, o almirante tem reputação estelar. Desde 2024 é consultor da área nuclear da Diamante Energia ?o irônico nome da empresa, no contexto, foi retirado de seu principal negócio, o parque termelétrico Jorge Lacerda, em Santa Catarina.

A empresa não é imune a envolvimento em enredos políticos. Ela é comandada pelo sobrinho do mandachuva do PSD, Gilberto Kassab, Pedro, ao lado do empresário Jorge Nemr. Ambos estão em Moscou com Albuquerque e outros integrantes da Diamante.

A empresa é beneficiária de um projeto aprovado em 2022 que estendeu até 2040 a obrigatoriedade da compra de energia da poluente matriz do carvão, que tem no complexo de Jorge Lacerda a maior instalação do país.

"Não há nenhum conflito de interesse", disse Albuquerque. Segundo ele, quando políticos catarinenses apresentaram sua demanda em apoio ao projeto, o parque ainda era controlado pela Engie Brasil, que vendeu a operação ao fundo que formou a Diamante em 2021.

O nome da empresa voltou ao noticiário em duas reportagens deste ano na Folha. Uma mostrava que jabutis embutidos em projetos no Congresso poderiam facilitar a instalação de uma termelétrica a gás na região de Brasília, uma iniciativa da Diamante e do empresário Jorge Suarez.

Outra, que o governo contratou compra de energia obrigatória gerada em Jorge Lacerda por preços 62% acima da média paga por outros consumidores.

Em ambos os casos, a empresa nega quaisquer favorecimentos de natureza política no setor, cujo atual ministro é Alexandre Silveira, do PSD de Kassab ?que, por sua vez diz não tem nada a ver com os negócios do sobrinho, que não quis conversar com jornalistas em Moscou.

A palestra de Albuquerque, proferida em inglês, foi em um painel sobre os chamados reatores nucleares modulares, usinas atômicas miniaturizadas que podem ser colocadas em barcaças e levada a regiões distantes.

A Diamante associou-se à russa Rosatom, que opera a primeira usina flutuante do mundo e já demonstrou interesse em ampliar seu espaço no mercado brasileiro. Um projeto de R$ 60 milhões, R$ 35 milhões bancados pela agência pública Finep, pretende montar no Brasil microrreatores nucleares, ainda mais práticos para o emprego em comunidades distantes.

Presidente da frente parlamentar do setor nuclear, o deputado Julio Lopes (Progressistas-RJ) defende uma mudança urgente na legislação para facilitar a parceria com os russos e outros atores do mercado.

"Não há impedimento para a participação de minoritários, mas o mercado tem receios. É preciso um decreto sobre o tema, uma medida provisória. O ministro Silveira irá anunciar isso nos próximos dias", afirmou ele em Moscou. Tocando na mesma oitava, Albuquerque disse: "Precisamos de regulação clara", disse.

Seu périplo no mundo nuclear o fez interlocutor do argentino Rafael Grossi, presidente da AIEA (Agência Internacional de Energia Atômica), ligada à ONU. Na semana passada, eles estiveram juntos em Viena, sede do órgão, e Grossi também está em Moscou.

*

O jornalista viaja a convite da Rosatom