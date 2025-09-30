BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O primeiro dia de Edson Fachin na presidência do STF (Supremo Tribunal Federal) tem agenda cheia, com reuniões com presidentes de tribunais superiores e de segunda instância.

Os encontros foram solicitados pelo próprio Fachin, em uma sinalização de que pretende dar atenção à magistratura e aos dilemas do Judiciário.

O ministro tem encontro pela manhã com o presidente do Tribunal Permanente de Revisão do Mercosul, Eladio Loizaga, e uma cerimônia para a assinatura do novo acordo de cooperação técnica com o Conselho Federal da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) para a sala de advogados que fica no Supremo.

Fachin ainda participa de uma reunião com os presidentes dos tribunais superiores às 11h. Devem participar os ministros Herman Benjamin (STJ), Cármen Lúcia (TSE), Luiz Philippe Vieira de Mello Filho (TST) e Maria Elizabeth Rocha (STM).

À tarde, Fachin se reúne com os presidentes de tribunais de segunda instância e, depois, com os conselheiros que integram o CNJ (Conselho Nacional de Justiça). A última agenda do dia será com os presidentes de associações da magistratura.