Hoje é um dia muito importante [porque] inclui o projeto de isenção de imposto de renda na pauta de votação. A matéria sempre foi uma prioridade da minha gestão, escreveu, em seu perfil na rede social X - antigo Twitter.

Reconhecimento de um direito

No post, o político avaliou, ainda, que a medida não é um favor do Estado, mas um reconhecimento de um direito e um avanço na justiça social do país. A proposta é o único item da pauta do plenário desta quarta-feira.

Enviado em março deste ano à Câmara pelo Poder Executivo, o projeto estabelece que a isenção que deve custar R$ 25,8 bilhões por ano será compensada taxando mais quem ganha acima de R$ 600 mil por ano.

