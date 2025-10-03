SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A primeira-dama, Rosângela Lula da Silva, a Janja, publicou nesta sexta-feira (3) um vídeo em que aparece rezando com o presidente Lula (PT) na Basílica de Nossa Senhora de Nazaré, em Belém (PA).

Segundo ela, o ato foi um agradecimento pela proteção após um avião da FAB (Força Aérea Brasileira) que levaria a comitiva presidencial ao arquipélago do Marajó, no Pará, ter apresentado problemas no motor na quinta (2). A aeronave precisou ser substituída por risco de fogo.

"Fomos rezar para Nossa Senhora de Nazaré pela proteção que nos concedeu no dia de ontem, nos livrando de decolar e nos mantendo no solo, em segurança", escreveu Janja.

"Agradecemos Nazinha por proteger nosso caminho, iluminar cada passo e fortalecer a fé nos momentos de desafio. Que seu manto continue nos cobrindo de amor e nos guiando em um caminho de paz, amor e união."

Em nota, o Planalto informou que o deslocamento de Belém a Breves, no Marajó, seria feito em uma aeronave C-105 Amazonas, da FAB. O modelo, usado com frequência em pistas curtas, é um bimotor turbo-hélice voltado ao transporte militar e logístico na Amazônia.

Ainda segundo a nota, durante o acionamento dos motores em solo foi identificado um problema técnico-operacional. Por precaução, a FAB usou uma aeronave reserva, o C-97 Brasília, que sempre acompanha as missões presidenciais.

"Eu fui à [Igreja] Matriz [em Belém], agradecer a Nossa Senhora de Nazaré, aconteceu um outro problema comigo no avião", disse Lula nesta sexta, em entrevista à TV Liberal, em Belém. "Eu fui pegar um avião para a ilha do Marajó, e teve um problema no motor do avião da FAB", afirmou.

"Só tenho de agradecer a Deus, poderia ter acontecido problema no ar, aconteceu em terra. Descemos do avião, com medo de que avião pegasse fogo", disse Lula. A ida à igreja ocorreu na noite de quinta, após evento para entrega do Parque Linear da Nova Doca, em bairro nobre de Belém.

Lula participa de inaugurações de obras da COP30, a conferência do clima da ONU, em Belém, nesta quinta e sexta (3).

O presidente, que diz ser católico, enfrentou dificuldades de obter apoio no eleitorado evangélico na última campanha eleitoral, inclusive com fake news de que fecharia templos.

Na semana passada em uma tentativa de se aproximar desse público, deu entrevista a um podcast evangélico na qual afirmou que não usa religião como moeda política e que evita ir a igrejas em período eleitoral.

"Eu não tenho hábito de fazer política tentando dividir a sociedade por religião", disse. "Não gosto de ir em igreja em época de campanha porque não acho que a gente deva usar igreja eleitoralmente. Eu não tento fazer disso política. Não me façam usar igreja como palanque que eu não vou usar."