SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente Lula foi recebido com gritos de sem anistia aos envolvidos no 8 de janeiro em um show da cantora Maria Bethânia, neste sábado (4), no Tokio Marine Hall, em São Paulo. A cantora está rodando o Brasil em uma turnê que comemora os seus 60 anos de carreira.

A manifestação no show acontece quase duas semanas após protestos pelo Brasil contra a anistia e a PEC da Blindagem. A Proposta de Emenda à Constituição previa que um parlamentar só poderá ser alvo de processo com autorização do Legislativo. Após a mobilização, o Senado barrou a medida.

Os protestos foram impulsionados pela mobilização de artistas como Chico Buarque, Gilberto Gil, Caetano Veloso e Djavan, que participaram do ato em Copacabana, no Rio de Janeiro.

Em Salvador, Wagner Moura subiu em um trio elétrico comandado por Daniela Mercury, Baco Exu do Blues e ainda com a percussionista Lan Lanh e a atriz Nanda Costa.

Diante de milhares de pessoas, ele criticou a anistia aos condenados pelos ataques a Brasília. "É por causa daquela lei [promulgada na época da ditadura] que a gente teve o Bolsonaro e isso não pode acontecer nunca mais. Sem blindagem e sem anistia", disse o ator.

"Fiquei com vontade de falar do momento extraordinário pelo qual passa a democracia brasileira, que é exemplo para o mundo todo. A gente, que cresceu dizendo que a nossa democracia é frágil e jovem, [viu que] ela botou para lenhar", acrescentou o artista.