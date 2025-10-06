SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) fez elogios à Justiça Eleitoral nesta segunda-feira (6) ao ser homenageado pela instituição com a entrega do colar do mérito eleitoral paulista, em um evento no TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo).

Segundo a corte, o colar "foi criado em 1999 com o objetivo de homenagear pessoas que mereçam distinção por sua atuação pública, além de condecorar os juízes do tribunal". Tarcísio recebeu a homenagem mesmo após declarações polêmicas contra o Poder Judiciário.

"Eu saio daqui, no dia de hoje, mais devedor da Justiça Eleitoral, em especial da Justiça Eleitoral de São Paulo", disse. "É importante fazer uma reflexão sobre o trabalho da Justiça Eleitoral. Um trabalho amoroso, um trabalho profissional, um trabalho de planejamento meticuloso, um trabalho que envolve treinamento de várias pessoas", afirmou ele nesta tarde.

O governador não falou com a imprensa ao término do evento

Em 29 de agosto, em entrevista ao Diário do Grande ABC na véspera do início do julgamento que condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) por liderar a trama golpista que terminou no 8 de Janeiro, Tarcísio havia dito que "infelizmente hoje eu não posso falar que confio na Justiça".

Uma semana depois, no ato bolsonarista do 7 de Setembro na avenida Paulista, o governador disse que as pessoas não aguentavam mais o que chamou de tirania do ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), relator do caso de Bolsonaro.

Tarcísio também chamou o ministro de "ditador" na ocasião.

Durante o evento desta segunda, o governador foi exposto a uma saia justa durante discurso do presidente da OAB-SP (Ordem dos Advogados do Brasil seção São Paulo), Leonardo Sica. O advogado pediu um momento para lembrar da morte do também advogado Luiz Fernando Pacheco, na semana passada, durante um assalto.

Sica pediu um minuto "para pensar, para conversar com uma política de segurança pública efetiva, séria, continuada. Uma política de segurança pública que abra a mão populismo judicial. Porque, no Estado de São Paulo, os nossos juízes já julgam a exaustão e julgam bem causas criminais", disse.

Tarcísio e seu secretário da Segurança Pública, Guilherme Derrite (PP), defendem mudanças na legislação penal como forma de enfrentamento à violência.