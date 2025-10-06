SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Governador de Goiás e pré-candidato ao Palácio do Planalto, Ronaldo Caiado (União), defendeu ter mais de um nome da direita concorrendo ao cargo no ano que vem como estratégia contra Lula (PT). Para ele, um candidato sozinho contra o governo federal será colocado numa "máquina de triturar" que ninguém aguenta.

A fala de Caiado à Folha ocorre na esteira da troca de farpas com o senador e presidente do PP, Ciro Nogueira (PI). O governador manteve o tom crítico ao senador, classificado por ele como desrespeitoso e chamado de "amiguinho de Lula", em referência ao apoio do parlamentar ao petista no passado.

"Ele [Ciro] querer achar que um candidato com seis meses de antecedência sobrevive sozinho a um bombardeio da máquina federal, que não tem escrúpulo, nem limite para atingir as pessoas, vê o tanto que ele tá pensando nele", disse.

"Qualquer pessoa que quer ganhar eleição vai dizer ?Caiado, Zema, Tarcísio, Ratinho, vambora no batalhão?. O cara [Lula] vai ter que atirar em quatro, cinco candidatos. Querer achar que vai, com um ano de antecedência, lançar candidatura e governo do Lula, comand ado por Dirceu e Sidônio, vai ficar esperando chegar o dia da convenção? Esse candidato vai ser colocado numa máquina de triturar", completou.

Os partidos de Ciro e Caiado anunciaram a formação de uma federação neste ano, a União Progressista. Ciro defende que a direita se unifique em torno de um único nome, que deveria ser o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), de São Paulo, ou o governador Ratinho Jr (PSD), do Paraná, como disse em entrevista ao jornal O Globo, no fim de semana.

Caiado publicou uma resposta nas suas redes sociais, classificando Ciro como "inexpressivo" e reafirmando sua candidatura. À Folha, ele disse ser deselegante e desrespeitoso o parlamentar "achar que tem credenciais para indicar quem deve ser candidato a presidente".

O governador de Goiás defende ainda que, manter mais de uma candidatura não tem o risco de entregar vitória a Lula, como o senador do Piauí já disse recentemente nas redes sociais.

"Não vejo que pode custar eleição. Bolsonaro em uma das últimas manifestações que teve ele disse ?sou candidato e vamos ver o que vai acontecer lá na frente?. Ele mesmo falou isso. Aí vem o Ciro e fala ?não, esse é o candidato?. É o rabo que quer comandar o cachorro. Ele quer que a indicação dele a vice escolha a indicação do majoritário [presidente]", disse.

O senador é um dos cotados para ser vice numa eventual chapa com Tarcísio. Caiado alega que ele não está respeitando a lógica partidária, e que seu partido fez federação com o dele, que o apoiou no lançamento de sua pré-candidatura ao Planalto.

"Não é questão de briga. É uma situação completamente deselegante e desrespeitosa dele em achar que pode ou tem as credenciais para indicar quem deve ser candidato a presidente. Ele tem o direito de apoiar quem quiser", disse.

Caiado afirmou ainda que, se for decisão da federação apoiar outro candidato, que respeitará, mas deixará o partido. Ele tem conversado com a federação Solidariedade-PRD e também terá conversas com o Podemos.

Questionado sobre Bolsonaro, que está inelegível, indicar um sucessor, o governador disse que o ex-presidente é "dono do tempo dele".

"Eu vou respeitar a decisão dele, se vai apoiar um filho dele, outra pessoa, é direito dele. Não tem porque pressioná-lo. Ele é dono do tempo dele e, na hora certa, decide se quer apoiar um ou outro", completou.

Ciro Nogueira retrucou as críticas no final de semana do governador de Goiás. Nas redes sociais, disse: "Vi a postagem do governador Ronaldo Caiado sobre minha entrevista. Me chamou a atenção a enormidade do tamanho. Deve estar com o tempo livre. Eu não. Sobretudo para polêmicas vazias. Nosso adversário é Lula. Caiado, pode falar qualquer coisa: você está certo. Satisfeito?".

Aliados de outros governadores de direita, reservadamente, tiveram o mesmo discurso minimizar a briga. Disseram ser algo pontual.