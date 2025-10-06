IMPERATRIZ, MA, E SALVADOR, BA (FOLHAPRESS) - O ministro do Esporte, André Fufuca (PP) sinalizou que vai apoiar a reeleição do presidente Lula (PT) em 2026, mesmo com a pressão do seu partido para pedir demissão do cargo.

"Em 2022, eu cometi um erro. Mas agora em 2026, pode ser que o meu corpo esteja amarrado, mas a minha alma, o meu coração e minha força de vontade estarão livres para brigar e para ajudar Luís Inácio Lula da Silva", afirmou o ministro nesta segunda-feira (6) em Imperatriz (MA).

A cúpula do PP havia dado prazo até o último sábado (4) para que Fufuca pedisse demissão do governo. Originalmente a data-limite era 30 de setembro.

União Brasil e PP, que estão unidos em uma federação, decidiram há um mês desembarcar do governo Lula e determinaram que políticos com mandato pedissem demissão. Ao mesmo tempo, definiram que apoiariam anistia ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pela trama golpista.

Na época, dois partidos afirmaram que todos os "detentores de mandatos" deveriam sair do governo, sob pena de serem expulsos. A medida atinge, além de Fufuca, Celso Sabino (Turismo).

Sabino sinalizou pretende ficar no cargo e enfrentar o processo de expulsão contra ele movido por seu partido, o União Brasil. Segundo aliados, ele deve oficializar a decisão a Lula na próxima terça-feira (7), deixando claro que escolheu ficar ao lado presidente.

Apesar de decidir pelo desembarque do governo, PP e União Brasil não pretendem abrir mão do controle de outros cargos no governo, como na Caixa Econômica Federal, na Codevasf (Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba), na Telebras e nos Correios, além de políticos no segundo e terceiro escalão de ministérios.

Lula inaugurou nesta segunda 2.837 unidades habitacionais do programa Minha Casa, Minha Vida. O investimento do Governo Federal foi de R$ 358,6 milhões e deve atender cerca de 11 mil pessoas.

Segundo maior município do Maranhão, Imperatriz é um dos principais redutos do agronegócio no estado e tem viés bolsonarista -no segundo turno da eleição de 2022, Bolsonaro teve 54,8% dos votos na cidade, contra 45,2% de Lula.

Em 2024, Bolsonaro esteve duas vezes na cidade para alavancar a candidatura da aliada Mariana Carvalho (Republicanos) à prefeitura. Mas a vitória acabou ficando com Rildo Amaral (PP), aliado do governador Carlos Brandão (sem partido).