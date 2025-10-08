BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O PP comunicou nesta quarta (8) que o ministro do Esporte, André Fufuca foi afastado das decisões partidárias, da vice-presidência nacional do partido e da presidência da sigla no Maranhão. A punição ocorreu pela resistência de Fufuca em sair do ministério, mesmo após o partido determinar o desembarque.

"O partido reitera o posicionamento de que não faz e não fará parte do atual governo, com o qual não nutre qualquer identificação ideológica ou programática", diz o presidente nacional do PP, senador Ciro Nogueira (PI), em nota.

Nesta segunda (7), Fufuca participou de ato ao lado do presidente Lula (PT) no Maranhão e prometeu apoiar o petista.

"Em 2022, eu cometi um erro. Mas agora em 2026, pode ser que o meu corpo esteja amarrado, mas a minha alma, o meu coração e minha força de vontade estarão livres para brigar e para ajudar Luiz Inácio Lula da Silva", afirmou o ministro, no evento em Imperatriz (MA).

Fufuca, que é deputado federal pelo Maranhão, acompanhou Lula na cerimônia de entrega de 2.837 unidades habitacionais do programa Minha Casa, Minha Vida.