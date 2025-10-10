BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - Em junho de 1977, estudantes de todo o país se reuniram em Belo Horizonte na tentativa de reconstruir a União Nacional dos Estudantes (UNE), entidade que havia sido tornada ilegal ainda nos primeiros anos da ditadura militar no Brasil.

O 3º Encontro Nacional de Estudantes (ENE) terminou com o cerco dos militares à Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), sede da reunião, e a prisão de cerca de 850 estudantes.

O episódio é um dos relatados no livro "Se Baterem, Cantem!", do Grupo Editorial Quixote, que será lançado neste sábado (11) em Belo Horizonte, no diretório acadêmico da Faculdade de Medicina da UFMG, das 16h às 19h.

Organizada pela jornalista e historiadora Cândida Lemos, a obra tem autoria de Angela Drummond, Cândida Lemos, Izabel Zóglio, Samira Zaidan e Virgínia Castro.

O livro foi feito a partir de entrevistas com estudantes e jornalistas que participaram do 3º ENE e de pesquisas em jornais do período e de documentos oficiais da época, sobretudo da Polícia Federal, da Justiça Militar e do Serviço Nacional de Inteligência (SNI), órgão de espionagem do regime.

O 3º ENE havia sido proibido pelo Ministério da Educação e Cultura dias antes de sua realização. Na véspera, o governador Aureliano Chaves determinou o bloqueio de todas as universidades da capital mineira.

A manifestação da época foi acompanhada de perto pelo jornalista e escritor Luiz Fernando Emediato, que assina o prefácio do livro.

"Não sei mais se resta alguma esperança para nós, nossos filhos e netos, mas ao ler este livro uma saudade bate no peito e, antes que seja noite escura, tentamos acreditar que, se restabelecermos a energia vital daqueles tempos, sim, poderemos voltar a ter esperança de que dias melhores virão. Ler este livro desperta e estimula este sentimento", escreveu.

Após o encontro em Minas, uma reconvocação para reconstruir a UNE em setembro daquele ano, em São Paulo, também acabou sendo impedida.

Na época, a PUC (Pontifícia Universidade Católica) amanheceu cercada por agentes do governo, mas cerca de 70 alunos conseguiram realizar ali uma sessão secreta, no final da manhã, na qual foi eleito um comitê para retomar as atividades da entidade estudantil.

A UNE foi oficialmente retomada em 1979, durante o Congresso de Reconstrução em Salvador. Nos anos seguintes, o movimento estudantil teve participação importante nas mobilizações por eleições diretas.

SE BATEREM, CANTEM!

- Quando 11 de outubro, das 16h às 19h

- Onde Diretório acadêmico da Faculdade de Medicina da UFMG

- Preço R$ 53 (376 págs.)

- Autoria Angela Drummond, Cândida Lemos, Izabel Zóglio, Samira Zaidan e Virgínia Castro (org. Cândida Lemos)

- Editora Grupo Editorial Quixote