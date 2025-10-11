BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O PT lançou um vídeo criticando o Congresso Nacional por não ter aprovado a medida provisória que aumentava impostos para ampliar a arrecadação.

Na peça divulgada nas redes sociais, o PT afirma que a proposta do governo Lula (PT) promovia justiça tributária ao aumentar impostos para bilionários, bancos e bets (casas de aposta) e que derrubá-la foi uma derrota para o povo brasileiro.

"O Congresso Nacional derrotou o povo, derrotaram o projeto do presidente Lula, sabotaram o país", afirma o vídeo.

A mensagem, que traz imagens a favor da taxação dos super ricos, lembra que o governo também propôs a isenção do Imposto de Renda para até R$ 5.000 e diz que, com a medida provisória, bilionários, bancos e bets "pagariam um pouquinho do que ganham" para "fazer justiça com todo o país".

"O que está em jogo é o equilíbrio das contas do Brasil, são os programas sociais e os investimentos em áreas fundamentais como saúde e educação", diz o vídeo.

A medida provisória originalmente previa uma arrecadação extra para o governo Lula de cerca de R$ 35 bilhões ao taxar bets, fintechs e linhas de crédito. A versão que foi derrubada, porém, já não previa a taxação de bets, porque o relator Carlos Zarattini, do PT, desidratou o texto para tentar conseguir votos ?o que não funcionou.

No vídeo, que retoma o discurso de ricos contra pobres enfatizado em julho, após a derrubada do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras), o partido afirma que o Congresso derrubou a medida para atacar Lula e tentar diminuir suas chances de vencer as eleições de 2026.

"Traíram mais uma vez o interesse do povo brasileiro. O Congresso Nacional derrotou o povo, mas, se querem tocar na balança da justiça tributária, o povo saberá dar o troco na balança da democracia", finaliza.

A medida provisória foi derrubada pela Câmara dos Deputados com amplo apoio do centrão. Posicionaram-se contra ela União Brasil e PP, que recentemente desembarcaram do governo Lula, o PSD, que tem três ministérios na Esplanada (Agricultura, Minas e Energia, e Pesca), e do Republicanos, que comanda a pasta de Portos e Aeroportos e é a sigla do presidente da Casa, Hugo Motta (PB), e do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas.

O Palácio do Planalto avalia que houve uma articulação de Tarcísio mirando as eleições de 2026.

O governador nega, mas deputados da oposição usaram a tribuna da Câmara para agradecê-lo pelo apoio a derrubada da medida.

Agora, o governo Lula avalia maneiras para compensar o não aumento de arrecadação e admite que pode haver contingenciamento de gastos, inclusive de emendas parlamentares.