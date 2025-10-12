BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes foi ao show da cantora Alcione na noite deste sábado (11), em Brasília, e foi ovacionado pelo público aos gritos de "sem anistia".

Moraes acenou para o público em retribuição.

Alcione abriu o show, cantou uma musica e, após isso, afirmou que Moraes havia ido ao camarim falar com ela. Grande parte do público, então, gritou "sem anistia" em referência à tentativa do bolsonarismo de aprovar no Congresso um perdão aos condenados por atos golpistas. Ela dedicou o show ao ministro.

No fim da apresentação, realizada no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, novos gritos de "sem anistia" em direção a Moraes, que estava no camarote acompanhado de outras pessoas. O ministro, então, acenou diversas vezes em retribuição ao público.

Alcione já manifestou admiração por Moraes, que é relator dos processos relativos à trama golpista ocorrida no governo de Jair Bolsonaro (PL) no final de 2022.

"Adoro nosso ministro Alexandre de Moraes. Sempre falei para a minha irmã que, se tivesse conhecido ele há mais tempo, eu tinha casado com ele", afirmou, antes de começar a cantar "Faz uma Loucura por Mim" em um show em março, em São Paulo.