BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pediu nesta segunda-feira (13) ao ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), autorização para a visita de uma médica endocrinologista.

Segundo os advogados de Bolsonaro, a visita é necessária "em razão do agravamento de episódios persistentes de soluço, motivo pelo qual pugna-se pela célere apreciação do presente pleito".

A médica solicitada por Bolsonaro se chama Marina Grazziotin Pasolini. Ela diz nas redes sociais trabalhar com foco em emagrecimento e obesidade. A endocrinologista não faz parte do grupo que vinha acompanhando o ex-presidente ao longo do ano.

A expectativa de médicos que acompanham Bolsonaro há mais tempo é que o ex-presidente realize nas próximas semanas novos exames para checar o estado da infecção pulmonar e o tratamento contra o câncer de pele.

A situação de saúde de Bolsonaro tem sido um dos motivos apontados por seus aliados para defender que o ex-presidente fique em prisão domiciliar diante da condenação a 27 anos e 3 meses de prisão pela trama golpista.