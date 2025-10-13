BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), não quis responder a perguntas da imprensa sobre a vaga no STF (Supremo Tribunal Federal) aberta a partir da aposentadoria do ministro Luís Roberto Barroso.

Questionado sobre as chances do senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG) na disputa e se era um bom nome para a cadeira no Judiciário, Alcolumbre declarou apenas que "o que eu posso dizer é que ele é um bom amigo".

O presidente Lula disse não ter definido ainda quem deve indicar à cadeira no STF. Aliados dizem que Jorge Messias, chefe da AGU (Advocacia-Geral da União), é tido como favorito. No mundo político, contudo, há torcida por Pacheco, incluindo a de Alcolumbre.

O presidente do Senado foi abordado pela imprensa no início da tarde desta segunda-feira (13) ao deixar a sessão especial no plenário de entrega da Comenda Governadores pela Alfabetização das Crianças na Idade Certa.

A condecoração, uma iniciativa do senador Cid Gomes (PSB-CE), foi entregue a cinco chefes estaduais ? Clécio Luís (Amapá), Elmano de Freitas (Ceará), Mauro Mendes (Mato Grosso), Raquel Lyra (Pernambuco) e Romeu Zema (Minas Gerais), que foi representado pelo seu secretário de Educação, Rossieli Soares, ex-ministro no governo de Michel Temer (MDB). Os demais governadores participaram da solenidade.