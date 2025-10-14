BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A Primeira Turma do STF (Supremo Tribunal Federal) abre nesta terça-feira (14) as sessões de julgamento da trama golpista contra ex-integrantes do governo Jair Bolsonaro (PL) de escalões inferiores, militares do Exército e acusados de disseminar desinformação sobre as eleições.

O quarto núcleo da denúncia reúne os acusados de compor o núcleo que espalhou desinformação contra as urnas eletrônicas e atacou autoridades contrárias a um golpe de Estado.

O colegiado deverá se reunir em quatro datas, nesta e na próxima semana, para a análise do caso. Será a primeira sessão do processo a ser presidida pelo ministro Flávio Dino. O núcleo central teve os trabalhos conduzidos por Cristiano Zanin.

Na primeira semana, a previsão é que o ministro Alexandre de Moraes leia seu relatório sobre a tramitação do caso e o plenário ouça as sustentações orais da PGR (Procuradoria-Geral da República) e das defesas dos sete réus.

São réus neste núcleo Ailton Barros (capitão expulso do Exército), Ângelo Denicoli (major da reserva do Exército), Giancarlo Gomes Rodrigues (sargento do Exército), Guilherme Marques de Almeida (tenente-coronel do Exército), Reginaldo Vieira de Abreu (coronel do Exército), Marcelo Bormevet (policial federal) e Carlos Cesar Rocha (presidente do Instituto Voto Legal).