BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O ministro Luís Roberto Barroso, do STF (Supremo Tribunal Federal), se sentiu mal durante a tarde desta quarta-feira (15), e foi internado no Hospital Sírio Libanês, em Brasília.

Segundo informações da assessoria de imprensa do Supremo, Barroso sentiu o mal-estar no STF. Ele foi levado ao pronto atendimento da unidade de saúde.

A suspeita inicial foi virose, mas o ministro passa por uma bateria de exames para fechar o diagnóstico.

O ministro anunciou sua aposentadoria antecipada da corte na última quinta (9). O ato foi formalizado em edição extra do Diário Oficial da União, prevendo o afastamento a partir de 18 de outubro de 2025.

Ao anunciar a saída, ele afirmou que sairia para viver "um pouco mais da vida" que lhe resta. "Sem a exposição pública, as obrigações a as exigências do cargo. Com mais espiritualidade, literatura e poesia", disse.