SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente Lula (PT) recebeu nesta quarta-feira (16) o bispo Samuel Ferreira e outros representantes da Assembleia de Deus Ministério de Madureira.

Realizado no Palácio do Planalto, o encontro teve a participação do deputado federal Cezinha da Madureira (PSD-SP), da ministra Gleisi Hoffmann (Relações Institucionais) e do advogado-geral da União, Jorge Messias, evangélico e favorito a vaga aberta no STF (Supremo Tribunal Federal).

Em rede social, Lula afirmou que um "encontro especial, de emoção e fé".

"Obrigado também pela oração em minha proteção e também do nosso querido Brasil", afirmou o presidente.

Lula disse que ouviu do pastor um relato sobre o crescimento da igreja e o acolhimento aos fiéis.

"Pude reiterar a relação de respeito que tenho pela Assembleia de Deus e o relevante trabalho espiritual e social promovido pela igreja. Um trabalho pautado em valores cristãos que também mobilizam as ações do nosso governo: respeito, fraternidade, comunhão e apoio às famílias", afirmou o petista

Os visitantes presentearam o presidente com exemplares da Bíblia do Culto do Ministro e a edição de ouro do Centenário de Gloria da Igreja.