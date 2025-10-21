BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente Lula (PT) se reuniu na noite de segunda-feira (20) com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), para discutir a indicação para a vaga no STF (Supremo Tribunal Federal).

A expectativa é de que Lula indique o advogado-geral da União, Jorge Messias, para a posição que está aberta com a saída de Luís Roberto Barroso da corte, oficializada na semana passada.

Mas, segundo aliados do presidente, o anúncio formal de Messias no cargo só deve ser feito depois da viagem de Lula à Ásia, marcada para começar nesta terça. A expectativa deles, até então, era pela oficialização da indicação antes do embarque do presidente.

A preferência de Alcolumbre seria pela escolha de Rodrigo Pacheco (PSD-MG), ex-presidente do Senado.

Ainda segundo pessoas a par da discussão, Lula gostaria de ter uma conversa com Pacheco antes de anunciar sua decisão, como um gesto de consideração ao aliado.

O presidente já afirmou publicamente sobre os planos para que Pacheco assumisse uma candidatura ao Governo de Minas Gerais em 2026, um importante reduto eleitoral para o petista.

Para fazer as indicações, Lula tem conversado com membros do Congresso e Supremo. Também estavam entre nomes cotados para a posição o chefe do TCU (Tribunal de Contas da União), Bruno Dantas.

O petista embarca na terça para participar da 47ª Cúpula das Associações do Sudeste Asiático e só volta ao Brasil no dia 28.