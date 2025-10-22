BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O ministro Luiz Fux, do STF (Supremo Tribunal Federal), levou 6 dias para devolver a versão revisada do voto relativo ao julgamento do núcleo central da trama golpista, que levou o ex-presidente Jair Bolsonaro à condenação.

Após as correções gramaticais que tinha a fazer no documento, Fux o enviou na noite da terça-feira (21) ao setor responsável por juntar todos os votos e publicar o acórdão ?documento que formaliza o resultado do julgamento e abre prazo para embargos das defesas.

O acórdão foi publicado nesta quarta (22).