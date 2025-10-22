BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A defesa de Jair Bolsonaro (PL) pediu nesta quarta-feira (22) ao STF (Supremo Tribunal Federal) autorização para o ex-presidente receber as visitas do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, e de outras quatro pessoas.

O pedido será analisado pelo ministro Alexandre de Moraes. Por sugestão dele, a Primeira Turma do Supremo decidiu na terça (21) reabrir a investigação contra o dirigente do Partido Liberal por suposta participação na trama golpista.

Valdemar ficou impedido de conversar com Bolsonaro por mais de um ano durante as investigações da Polícia Federal sobre a tentativa de golpe de Estado. O presidente do PL foi indicado na conclusão do inquérito, mas a PGR (Procuradoria-Geral da República) decidiu não denunciá-lo ao STF.

Em sua decisão, Moraes deve avaliar se Valdemar e Bolsonaro podem manter contato diante da nova situação de investigado do dirigente partidário.

A defesa do ex-presidente também pediu autorização para as visitas do desembargador aposentado Sebastião Coelho, do bispo Robson Rodovalho, do ministro do TCU (Tribunal de Contas da União) Jorge Oliveira e do deputado federal Alfredo Gaspar (União Brasil-AL), relator da CPI do INSS.