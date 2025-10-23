BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG) afirmou nesta quinta-feira (23) que defende limites para decisões individuais de ministros do STF (Supremo Tribunal Federal), mas que ainda vai analisar a proposta sobre o tema aprovada pela Câmara dos Deputados e que segue para votação no Senado.

"Eu considero que uma lei votada pelas duas Casas, Senado e Câmara dos Deputados, sancionada pelo presidente da República, só pode ter a sua constitucionalidade questionada pelo colegiado do STF. Esta é a razão de ser daquela Proposta de Emenda à Constituição, de dois anos atrás, que visava justamente disciplinar que o colegiado do Supremo deve dar a palavra final sobre a constitucionalidade ou não de uma lei federal, e não uma decisão individual, uma decisão monocrática", afirmou ele, ao ser questionado pela imprensa.

Segundo Pacheco, a regra seria "justa e equilibrada". "Eu ainda não aprofundei o texto da Câmara. Mas a lógica é aquela mesma que eu sempre tive, de que é preciso disciplinar isso para evitar uma cultura de decisões monocráticas em relação a atos de outros poderes", continuou ele.

Ex-presidente do Senado, Pacheco é um dos nomes que aparecem como possíveis substitutos de Luís Roberto Barroso no STF. Aliados do presidente Lula (PT) dizem que o indicado para a corte deverá ser o advogado-geral da União, Jorge Messias, mas o parlamentar mineiro segue com uma ampla torcida dos seus pares no Senado.