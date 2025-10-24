BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O Palácio do Planalto anunciou para a próxima quarta-feira (29) a posse de Guilherme Boulos como ministro da Secretaria-Geral. Cotado desde o início do ano, mas anunciado somente na semana passada, ele assume no lugar de Márcio Macêdo.
A previsão é de que a cerimônia de posse ocorra no salão principal do Planalto, o Salão Nobre, às 16h. O evento marca a nomeação de Boulos, que foi publicada no Diário Oficial na última terça (21).
Para assumir o cargo, Boulos se licencia do mandato de deputado federal por São Paulo.
Em entrevista à coluna Mônica Bergamo, ele afirmou que o preisdente Lula (PT) deu a ele "a missão de ajudar a colocar o governo na rua".
A Secretaria Geral é responsável pela ponte entre governo e movimentos sociais. Por anos, Boulos foi uma das principais lideranças do MTST (Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto) no país.