RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Cotado como candidato a governador nas eleições do ano que vem, o prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD), sinalizou na manhã deste sábado (25), em evento na Baixada Fluminense, uma aliança com o PL, segundo ele, "por amor ao Rio".

"Não tenho dúvidas de que vamos estar juntos, mas é por um só amor, por amor ao estado do Rio de Janeiro", disse Paes ao deputado Altineu Cortes, presidente do Diretório Estadual do PL.

A declaração do prefeito foi dada durante festa de filiação do deputado Luciano Vieira ao PSDB, na cidade de São João de Meriti, com a presença de políticos de diversos partidos.

Na mesma fala, Paes mencionou as especulações de uma aliança condicionada a outro apoio. "Essa foi uma semana de muitas especulações, general Pazuello [ex-ministro da Saúde durante o governo de Jair Bolsonaro (PL) e deputado do PL]. E alguém disse, em algum momento, que essas especulações só teriam consequência se a gente fizesse uma dedicatória de amor a fulano ou beltrano."

As declarações ocorrem após o presidente municipal do PL no Rio, Bruno Bonetti, afirmar que a aliança só viria em troca de um apoio a Jair Bolsonaro ou a quem ele indicar à Presidência. "Fora isso, não há essa possibilidade", disse.

O próprio Altineu Cortes havia dito esta semana ao jornal O Globo que só estará com Paes se o candidato a presidente dele "for o mesmo do PL".

Em âmbito nacional, o PSD, partido de Paes, caminha para apoiar uma candidatura do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). A afirmação foi dada pelo presidente nacional da legenda, Gilberto Kassab, no mês passado.

Kassab afirmou que, se Tarcísio não se lançar ao Planalto, o PSD vai apoiar dois nomes do partido. Os governadores Eduardo Leite (RS) e Ratinho Jr. (PR) são pré-candidatos à Presidência. "São dois quadros dentro do partido que se colocam como candidatos e têm tido abertura para que se apresentem, mostrem o legado como governadores", disse.