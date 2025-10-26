BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) disse neste domingo (26) que Lula (PT) ficou incomodado pelo elogio do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Em seu perfil na rede social X (ex-Twitter), o congressista escreveu que há "na mesa um assunto que claramente incomoda o ex-presidiário: BOLSONARO".

O texto acompanha um vídeo no qual os dois presidentes respondem a perguntas da imprensa antes da reunião entre os dois, ocorrida na manhã deste domingo na Malásia.

Trump é questionado sobre como se sente em relação ao ex-presidente e o americano responde que se sente mal por o que aconteceu ele e que sempre gostou dele.

Em seguida, ele é perguntado se sua situação será tratada na reunião com Lula. "Não é da sua conta", respondeu Trump.

A reunião entre os dois presidentes foi usada como munição para a esquerda destacar o papel de Lula diante das sobretarifas impostas pelo governo dos Estados Unidos a exportações do Brasil para o país.

O senador Humberto Costa (PT-PE) destacou que a conversa teve "avanços imediatos na agenda comercial e na busca de soluções para as tarifas e sanções". "Assim se faz política externa - com respeito, soberania e determinação!", escreveu em seu perfil na rede social X.

O deputado federal Ivan Valente (PSOL-SP) disse que Lula se comportou como um estadista diante das sobretarifas impostas por Trump ao Brasil. Com isso, disse Valente, o presidente está "recuperando as boas relações comerciais históricas entre os dois países". "Lula agiu bem desde a imposição das sanções e agora, colhe os frutos!", concluiu.

O deputado federal Rodrigo Rollemberg (PSB-DF) escreveu no seu perfil no X quea reunião entre os dois foi produtiva e "resultou no restabelecimento do diálogo e da parceria entre Brasil e Estados Unidos, superando divergências anteriores orquestrada pelos traidores da Pátria".

Já o ex-ministro Tarso Genro (PT) ironizou o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), escrevendo que ele ficará sem passaporte após o encontro entre os presidentes Lula e Trump.