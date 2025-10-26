SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Coletivo Cultural Associação de Amigos da Praça Memorial Vladimir Herzog inaugurou neste domingo (26) uma calçada com homenagens a vencedores do prêmio que leva o nome do jornalista, assassinado pela ditadura militar há 50 anos.

A repórter especial da Folha de S.Paulo Patrícia Campos Mello está entre os nomes laureados, assim como os colunistas Elio Gaspari e Drauzio Varella e a cartunista Laerte.

Chamado de Calçadão do Reconhecimento, o espaço fica na praça Memorial Vladimir Herzog, no centro de São Paulo, atrás da Câmara Municipal. Os tijolos terão 1.625 nomes de vencedores do Prêmio Vladimir Herzog ao longo de 47 edições.

A inauguração vem na esteira da memória dos 50 anos da morte de Herzog, então diretor da TV Cultura, após sessões de tortura no DOI-Codi (Destacamento de Operações de Informações - Centro de Operações de Defesa Interna) da capital paulista.

A obra ocorre em fases, e neste domingo foram aplicados tijolos de 52 jornalistas homenageados pela categoria especial do Prêmio Vladimir Herzog ?para além dos premiados anualmente, são escolhidos por relevante prestação de serviços a causas democráticas, paz e justiça.

A premiação é promovida pelo Instituto Vladimir Herzog em conjunto com outras 13 entidades, como a Abraji (Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo) e a Fenaj (Federação Nacional dos Jornalistas).

Os laureados pelo Prêmio Especial deste ano foram a jornalista Dorrit Harazim e dom Angélico Bernardino, em condecoração póstuma por ter morrido em abril deste ano.

Patrícia Campos Mello venceu o Prêmio Especial em 2019, junto com o jornalista Glenn Greenwald, fundador do site The Intercept Brasil.

No mesmo ano, na categoria em memória, a comissão reconheceu Hermínio Sacchetta (1909-1982), que passou pela Redação da Folha de S.Paulo. Editor do jornal A Classe Operária, ele foi preso durante a ditadura do Estado Novo (1937-1945), de Getúlio Vargas.

Em edições anteriores, foram laureados nomes como Elio Gaspari, colunista da Folha de S.Paulo, e Tim Lopes, repórter investigativo da TV Globo assassinado em 2002.